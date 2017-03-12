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男子遺失公款急發瘋 原來掉在這…

2017-03-12  14:11

〔記者許國楨／台中報導〕在某旅行箱銷售店擔任銷售員的張姓市民，近日因店長出國全店重擔均委託張男負責，9日晚間張男外出用餐不慎掉落3萬多元公款，因遍尋不著向警求援，警方抽絲剝繭沿途過濾可能遺失地點，最後在張男用餐的店家盆栽中找到公款，張男這才卸下心中大石頻向警方致謝。

台中市第三分局勤工派出所警員林昭良本月8日晚間備勤時，突見29歲張男神色慌張的衝進所內不斷呼天搶地，還一直拜託警方務必要幫忙，否則代誌大條，連頭路都可能不保。

林員見狀先請張男放鬆心情，張男表示在轄內某旅行箱銷售店上班，近日來因店長出國營收均由他收支保管，不料就在晚間外出用餐後，發現口袋中的3萬餘元公款竟不翼而飛，才會在遍尋不著後，火速衝到派出所請求警方幫忙。

林員隨即帶同張男沿著剛才行經路徑逐一搜尋未果，隨後來到張男吃晚餐的店家詢問，店員起先也沒有發現，結果林員會同店員在店內協助找尋時，突然發現一疊現金竟然夾雜在盆栽中。

原來是張男當時在櫃台前從口袋掏錢付帳時，不慎一併將公款掏出並不偏不倚掉入盆栽草縫中，張男見公款絲毫未減尋獲，這才卸下心中大石頻向林員致謝。

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  • 張男見公款絲毫未減尋獲，這才卸下心中大石頻向林員致謝。（記者許國楨翻攝）

    張男見公款絲毫未減尋獲，這才卸下心中大石頻向林員致謝。（記者許國楨翻攝）

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