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肇逃178天 女通緝犯落網

呂嫌因毒品遭通緝，開車肇逃178天後落網。（記者黃旭磊翻攝）

2017-03-12  13:42

［記者黃旭磊／高雄報導］左營區1名女通緝犯撞傷女騎士，肇逃178天後落網。

左營警方今天表示，呂嫌（33歲，毒品）因毒品案遭判刑1年4個月，未到案服刑被高雄地院發佈通緝，通緝期間，去年9月24日於勝利、新莊仔路口開車撞傷蘇姓女騎士，蘇女倒地後擦傷左臉及手腳，呂嫌肇逃，藏匿於台中市東勢地區，偶而回到高雄岡山區守信巷出租套房。

呂嫌藏匿期間，左營警分局偵查隊小隊長黃俊銘用臉書掌握行蹤，昨天（11日）下午於租處擒獲。警方表示，蘇女落網時藏有1包毒咖啡及FM2毒品，供稱車禍後有下車扶蘇女，並等救護車到場才離開，事後也以1萬多元與蘇女達成和解，至於毒品是前男友的友人贈送，友人不知去向。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方於呂嫌身上搜出毒咖啡及FM2。（記者黃旭磊翻攝）

呂嫌去年9月開車撞倒女騎士。（記者黃旭磊翻攝）

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標題：肇逃178天 女通緝犯落網


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