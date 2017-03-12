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一天犯4案！剛出警局又伸三隻手被逮

2017-03-12  13:12

〔記者陳燦坤／雲林報導〕李姓男子昨天在麥寮凌晨涉嫌盜取一部汽車代步，又潛入2家公司行竊，員警事後調閱監視器，查出李男涉有重嫌並函送法辦，李嫌離開橋頭派山所後，竟又在一家超商行竊，昨訊後移送法辦。

台西警分局橋頭分駐所昨天上午接獲民眾報案，指停放在麥寮住處外的汽車不見了，警方也先後接到2家公司報案遭竊，公司相機及多張員工工作證不翼而飛，由於3起案件發生地點具地緣性，警方研判極可能是同一嫌犯所為，即調閱監視器，晚間10時循線在李姓男子租處找到他並帶回訊問。

李男看到自己行竊影像全被監視器錄下，當場坦承犯行，由於李嫌不是現行犯，警方依法函送法辦，但員警在他離開派出所不久，見他拎著一袋超商商品，行跡可疑，員警再度將他帶回偵訊，同時詢問超商店員，查出部分商品他未結帳，員警訊後今移送法辦，也對李嫌一天內連犯4起竊案感到不可思議。

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  • 李姓男子在一天之內犯下四起竊案，今遭移送法辦。（記者陳燦坤攝）

    李姓男子在一天之內犯下四起竊案，今遭移送法辦。（記者陳燦坤攝）

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