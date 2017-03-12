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神槍警！連開5槍逼瘋狂酒駕客停車就逮 驚險畫面曝光

林男駕駛的小轎車車頭板金凹陷。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-12  13:17

〔記者曾健銘／新北報導〕又是酒駕！新北市53歲林姓男子，昨日中午與朋友在三重區的海產熱炒店聚餐喝酒，晚間散場後酒駕欲返回蘆洲的住家，中途行經三重區重陽路4段、大智路遭巡邏警員攔查，林男因畏罪拒檢，連闖4個紅燈後撞上曾姓男騎士，還倒車衝撞警用摩托車，最後警員連開5槍射爆其輪胎後，林男才乖乖就逮。

警方調查，林男有公共危險前科，4年前才曾因酒駕肇事被吊扣駕照，孰料仍不知悔改。據了解，林男昨日中午與吳姓、陳姓、林姓男子等3人在海產店用餐，席間林男喝了多罐啤酒，直到晚間7時許散場後，林男知法犯法，堅持酒駕載送3人回家。

三重分局表示，厚德派出所警員吳洪岳、張志和當時發現林男的座車不時地偏離車道，懷疑是酒駕，立即上前攔查，沒想到對方拒檢後加速逃逸，還沿路闖紅燈，結果在三重區三和路、自強路口闖紅燈撞上曾姓騎士，還倒車衝撞警員吳洪岳，為了避免波及無辜民眾，當機立斷拔槍連開5槍，射破其左前、後輪，才讓林男束手就擒。

警方調查，遭撞的曾男左小腿骨折，吳姓警員的全身有多處擦傷，所幸送醫後無生命危險，經查，肇事的林男酒測值高達0.075；新北市新莊區中正路，日前才發生男子不勝酒力，開車衝進機車待轉區，釀成1死12傷的憾事，也民眾紛紛痛罵：「真的應該要嚴懲！」警訊後依公共危險、過失傷害罪嫌將他移送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音（警方提供）

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  • 林男駕駛的小轎車車頭板金凹陷。（記者曾健銘翻攝）

    林男駕駛的小轎車車頭板金凹陷。（記者曾健銘翻攝）

  • 車身留下彈孔。（記者曾健銘翻攝）

    車身留下彈孔。（記者曾健銘翻攝）

  • 警員開槍射擊轎車左後輪。（記者曾健銘翻攝）

    警員開槍射擊轎車左後輪。（記者曾健銘翻攝）

  • 林男下車就逮。（記者曾健銘翻攝）

    林男下車就逮。（記者曾健銘翻攝）

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