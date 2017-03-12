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公車行進中冒白煙 阿嬤驚慌逃生

2017-03-12  13:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市三民區1輛公車於今日上午11時10分許，行經覺民路與民壯路口時從右後輪冒出白煙，路人見狀趕緊提醒司機靠邊停車，公車上的阿嬤也驚慌下車逃生，消防人員初步檢驗後，懷疑是煞車皮過熱所致。

據《蘋果日報》報導，高雄大昌消防分隊消防員到場後發現引擎和車體都沒有問題，只有右後輪的地方竄出白煙，因此先射水降溫控制狀況，再轉由司機處理。

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  • 高雄市1輛公車於今日上午11時10分許，行經覺民路與民壯路口時從右後輪冒出白煙。圖為覺民路與民壯路口街景。（圖擷自Google街景）

    高雄市1輛公車於今日上午11時10分許，行經覺民路與民壯路口時從右後輪冒出白煙。圖為覺民路與民壯路口街景。（圖擷自Google街景）

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