公車行進中冒白煙 阿嬤驚慌逃生

2017-03-12 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市三民區1輛公車於今日上午11時10分許，行經覺民路與民壯路口時從右後輪冒出白煙，路人見狀趕緊提醒司機靠邊停車，公車上的阿嬤也驚慌下車逃生，消防人員初步檢驗後，懷疑是煞車皮過熱所致。

據《蘋果日報》報導，高雄大昌消防分隊消防員到場後發現引擎和車體都沒有問題，只有右後輪的地方竄出白煙，因此先射水降溫控制狀況，再轉由司機處理。