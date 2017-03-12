合宜宅弊案更審16日宣判 葉世文：盼減刑 餘生彌補過錯

前營建署長葉世文（如圖）涉合宜住宅弊案，更一審去年底召開言詞辯論庭訊時葉求情說希望獲減刑，已訂本月16日宣判。（資料照，記者楊國文攝）

2017-03-12 12:54

〔記者楊國文／台北報導〕遠雄集團團董事長趙藤雄被控在林口A7與桃園八德合宜宅等標案，行賄曾任營建署長的前桃園縣副縣長葉世文2千萬元，趙因認罪之故，已被高等法院輕判緩刑5年，捐2億元給國庫了事而定讞，全身而退，葉世文則被重判21年，葉上訴後，最高法院將葉涉及「林口A7合宜宅案」判7年定讞外，另涉新竹眷改、八德合宜宅案，以及財產來源不明等案發回高院更一審審理，更一審已訂本月16日宣判。

更一審去年底召開言詞辯論庭時，服刑中的葉世文表示，已69歲，願承擔犯下的一切過錯，希望服完刑後，餘生能對犯行盡力做彌補，貢獻國家，當庭懇求合議庭能考量他在八德合宜住宅案、財產來源不明罪自始即認罪，並繳回犯罪所得，給予減刑，檢方則認定葉擔任政府要職涉收賄不法，犯行重大，建議法院應從重量刑。

全案受矚目的是，重要被告趙藤雄在一審時被以行賄罪判刑4年半，高院審理期間均否認犯罪，卻在宣判前突然認罪，甚至連一審獲判無罪的新竹眷改標案，也承認有期約行賄葉世文2200萬元，高院最後依不違背職務行賄罪，輕判趙2年徒刑，緩刑5年，並捐國庫2億元定讞，引起社會譁然。

網友得知趙藤雄獲判緩刑免坐牢，酸言批評「原來犯罪後認罪，再捐錢就沒事了」、「有錢真好」、「今天我完全相信了 “有錢判生，無錢判死” 」等話。