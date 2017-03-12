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要少女替他「扶老二」 「阿公」賠償150萬獲緩刑

2017-03-12  14:18

〔即時新聞／綜合報導〕 台中一名68歲的黃姓菜農，利用鄰居13歲少女陪阿嬤來菜園拔菜，趁阿嬤不注意時，在菜園雞舍旁脫去外褲，強拉少女的手替他「扶老二」猥褻得逞，此時少女阿嬤剛好經過雞舍撞見黃男在穿褲子驚覺有異，一問之下才知道孫女遭欺負，遂憤而報警。法官審理時，黃男賠償150萬與被害少女及家屬達成和解，黃男被依《強制猥褻罪》判刑兩年，緩刑五年，還需提供義務勞動40小時且參加1場法治教育。

據《聯合新聞網》報導，被害少女與黃姓菜農是鄰居關係，平時都稱他為「阿公」，2015年10月與阿嬤到菜園工作，黃男見少女阿嬤忙於農務，無暇顧及孫女，遂在菜園矮房雞舍旁，脫下外褲讓少女「扶老二」，強行猥褻少女得逞。少女阿嬤工作結束後回頭找孫女，經過雞舍看見兩人站著，且黃男正在穿褲子、拉拉鍊，驚覺事態不妙，詢問後得知孫女被欺負。

而一開始警方和檢察官在調查的時候，黃男都矢口否認犯行，直到法院審理時才坦承不諱。法官審理期間，雙方以150萬達成和解。由於黃男沒有前科，且和被害人及其家屬達成和解，因此依《強制猥褻罪》判刑兩年，緩刑五年，並罰他義務勞動40小時，及參加法治教育1場。

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  • 台中一名68歲黃姓菜農，竟對稱自己「阿公」的13歲少女伸狼爪，事後與被害人及其家屬以150萬元達成和解。（示意圖）

    台中一名68歲黃姓菜農，竟對稱自己「阿公」的13歲少女伸狼爪，事後與被害人及其家屬以150萬元達成和解。（示意圖）

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