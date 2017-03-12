| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
綠島油污緝凶 環保署鎖定8艘嫌疑船隻 台北港驚傳意外 工人遭板車夾住命危
 首頁 > 社會

進香團遊覽車疑似氣爆 司機受傷

2017-03-12  12:57

〔即時新聞／綜合報導〕1輛載著30多名左營鳳邑壽山宮進香團乘客的遊覽車，今日上午9時許開往嘉義縣朴子市配天宮，抵達當地，團員依序下車後遊覽車內竟然疑似發生氣爆，司機受到輕傷，他懷疑可能是遊客帶來的香爐沒有熄滅，才會引燃瓦斯氣瓶，但詳細原因仍須進一步調查。

據《蘋果日報》報導，陳姓司機表示，當時遊覽車行李箱內裝有鞭炮、金紙、香爐、瓦斯氣瓶等等，他在乘客下車後倒車要到停車場，此時就傳來爆炸聲，他回頭一看發現走道上面的氣窗被炸到飛走，玻璃也出現碎裂狀況，下車檢查時驚覺行李箱起火，宮廟人員見狀連忙拿滅火器幫忙撲滅火勢。

司機認為也許是行李廂中的香爐還在燃燒，進而引爆瓦斯氣瓶，隨車的左營鳳邑壽山宮宮主覃孟威對此指出，無論是瓦斯外洩、抽菸引起氣爆、香爐未熄所致等原因，都還需要警消調查。

廣告
  • 1輛前往嘉義朴子市配天宮的進香團遊覽車，在30多名乘客下車後發生氣爆。（資料照，記者林宜樟攝）

    1輛前往嘉義朴子市配天宮的進香團遊覽車，在30多名乘客下車後發生氣爆。（資料照，記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 氣爆 進香團 遊覽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：進香團遊覽車疑似氣爆 司機受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.