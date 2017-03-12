進香團遊覽車疑似氣爆 司機受傷

2017-03-12 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕1輛載著30多名左營鳳邑壽山宮進香團乘客的遊覽車，今日上午9時許開往嘉義縣朴子市配天宮，抵達當地，團員依序下車後遊覽車內竟然疑似發生氣爆，司機受到輕傷，他懷疑可能是遊客帶來的香爐沒有熄滅，才會引燃瓦斯氣瓶，但詳細原因仍須進一步調查。

據《蘋果日報》報導，陳姓司機表示，當時遊覽車行李箱內裝有鞭炮、金紙、香爐、瓦斯氣瓶等等，他在乘客下車後倒車要到停車場，此時就傳來爆炸聲，他回頭一看發現走道上面的氣窗被炸到飛走，玻璃也出現碎裂狀況，下車檢查時驚覺行李箱起火，宮廟人員見狀連忙拿滅火器幫忙撲滅火勢。

司機認為也許是行李廂中的香爐還在燃燒，進而引爆瓦斯氣瓶，隨車的左營鳳邑壽山宮宮主覃孟威對此指出，無論是瓦斯外洩、抽菸引起氣爆、香爐未熄所致等原因，都還需要警消調查。