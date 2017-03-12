三峽山區巨石滾落壓腿 女登山客意識清楚

女登山客遭落石壓腿（記者余衡翻攝）

2017-03-12 12:37

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽熊空山區，上午近11點時發生發生落石滾落壓傷民眾意外，一名年約35歲的女性登山客，與同伴步行在往逐鹿山的小徑時，忽然遭一塊滾落巨石壓住小腿動彈不得，該石塊約需3至4人張手才能環抱，消防人員獲報派員入山，目前已接觸該名女子，所幸她意識相當清醒，目前正設法協助女子脫困中。

落石體積相當龐大（記者余衡翻攝）