女模追思會 陳媽媽：今天很圓滿 謝謝大家

陳姓女模追思會今舉行，朋友帶著陳女最愛的蛋黃哥玩偶送她最後一程。（記者簡惠茹攝）

2017-03-12 12:36

［記者簡惠茹／宜蘭報導］陳姓外拍女模的追思會今天上午在宜蘭縣員山福園舉行，會場掛起陳女生前的照片，照片中的陳女嘟著嘴展現俏皮美麗的模樣，上面寫著，「請......放心去旅行」。今天梁女並未現身，陳媽媽說，沒關係，追思會很圓滿，謝謝大家。

陳女的追思會中，場外一隻藍色翅膀的蝴蝶翩翩飛來，時而停在會場門口，時而在會場上方飛舞，場內法師肅穆的為陳女頌經，許多到人哭紅了雙眼，大家雙手合掌，低着頭為陳女祝福，希望她展開新的旅程。主持人說，陳女用寶貴的生命當教材，社會因為人性貪婪、無知帶給我們傷害，大家如果能用積極、智慧、善良的心過生活，相信社會將更好，祝福陳女放下煩惱和不如意，展開光明的旅程。

懷念陳女的影片，一幕一幕在追思會上放映著，影片中朋友寫下對陳女想說的話，一字一句看了都讓人不捨，有人寫著「你是最善良、最沒心機的女孩，能當你的設計師一直都是我的驕傲，希望下輩子能再當朋友。」也有人提醒陳女，「你要記得我們曾與你說過的話，我們同樣也會永遠記在心裡」，還有人寫下，陳女與大家的回憶，是他們這輩子最棒的禮物。

前來悼念陳女的朋友、親屬眾多，甚至有人必須站到會場外面，大家合掌為陳女祝福，有人不斷低頭拭淚、有人相擁哭泣，還有朋友帶著蛋黃哥玩偶前來，朋友低聲說道，她（陳女）最喜歡蛋黃哥了，特別帶來送給她，陪她最後一程。

追思會後，陳女的遺體在眾人陪伴下，送進火化室，陳爸爸合著雙手、陳媽媽捧著蘭花，兩人都泣不成聲，媒體詢問陳媽媽，對於梁女沒有來追思會有什麼看法？陳媽媽對此回答，沒關係，追思會很圓滿，謝謝大家。

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