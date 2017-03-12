躲查緝出招 她把…夾在屁股
2017-03-12 12:29
警方盤查體型壯碩的林女。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕體型壯碩的林姓女子開車攜毒外出，見巡邏警車因心虛急上車引起警方起疑攔查，林女情急下將安毒吸食器夾在屁股企圖規避查緝，警方當下察覺有異向林女說，「你走路怪怪的喔﹗」隨即找來女警搜身讓林女技倆露餡，同時再起出搖頭丸等毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。
台中市警局保安大隊特勤中隊本月6日深夜巡經中華路時，發現30歲林女在白色自小客旁來回走動狀似等人，卻在看到警車時急著上車就要離開，警方直覺可疑立即趨前攔查，盤查中只見林女神色慌張，對話間右手一直擺在身體後方上、下游移。
員警察覺有異立即喝令林女停止動作，進一步找來女警協助搜身時，赫然發現走路姿勢怪怪的林女手中握有安非他命吸食器，經查原來是林女企圖趁天色昏暗及員警詢問時，竟異想天開的用臀部夾住吸食器企圖躲避查緝。
警方隨後又在林女包包內起出搖頭丸、K他命等毒品，她供稱因身材有些壯碩，當警方盤查時手中握有安毒吸食器不知如何是好，才企圖用屁股夾住吸食器以為警方見她是女性會停止盤查，沒想到走路時有點〝卡卡的〞反因此當場被抓包。
林女同時坦承施用毒品，供稱因家中還有爺爺、奶奶要照顧，壓力很大所以心情不好，才想藉毒品舒壓，訊後全案依毒品罪嫌送辦。
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