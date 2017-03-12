毒蟲偕友竊樹 值8萬羅漢松賣8千

2017-03-12 12:06

［記者王涵平／台南報導］吸毒前科楊姓男子偕同兩名友人前往後壁區偷竊羅漢松，高價賤賣，白河警方昨日除人贓俱獲，還在楊嫌車上查獲毒品。

警方調查，家住新化區的楊姓男子（33歲，有槍砲、竊盜、毒品等前科），平日遊手好閒，今年2月間夥同43歲謝姓男子（住永康區，有毒品前科）及24歲周姓男子（住關廟區）等3人，前往南市後壁區陳姓被害人栽種羅漢松樹的田園，以圓鍬徒手偷挖11棵羅漢松樹（價值88萬），再以小貨車分5次載運回楊某新化區自宅。

50歲吳姓男子（住高雄市左營區，有毒品等前科）以2萬4000元收購3棵，媒介55歲陳姓男子（住屏東縣九如鄉）吳嫌以5萬6000元購得8棵。

食髓知味的楊嫌，3月11日清晨5時許再夥同謝嫌、周嫌再次前往後壁區陳姓被害人的羅漢松樹田園竊得羅漢松樹3棵（價值24萬元）準備銷贓，白河分局偵查隊循線發現1部小貨車載有羅漢松樹，在該處附近埋伏，楊嫌返回時，偵查隊小隊長蔡茂森上前逮捕，楊嫌坦承犯案，而收贓的吳嫌恰好到場欲查看樹型，供認向楊嫌收購樹木並銷往屏東九如地區。

警方另在楊嫌駕駛的自小客車上查獲安非他命1包14.27公克、K他命1包1.07公克、吸食器具等，楊嫌坦承持有毒品，訊後依毒品、竊盜等罪嫌送辦。