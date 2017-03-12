見鑰匙掛車上就偷 警巡熱點查獲竊嫌

2017-03-12 11:28

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆區近來機車失竊頻傳，警方加強巡邏竊案熱點，昨日查獲吳姓男子，吳嫌表示，看見機車上鑰匙未拔就偷。

麻豆派出所轄區機車竊案有增加趨勢，所長陳明典規劃在失竊地點、時段規劃便衣埋伏，巡佐溫源財率警員陳政哲、楊軒睿、李庚翰等針對失竊熱點加強查贓。

麻豆警方表示，昨日下午在麻豆區興中路251巷附近發現吳姓男子騎乘1部失竊重機車，欲攔下盤查時該男子立即加速逃逸，溫源財馬上指揮攔截圍捕，吳嫌棄車逃逸，最後仍遭查獲，訊後依竊盜罪嫌送辦。

有竊盗、毒品、恐嚇、毀損等前科的35歲吳嫌供稱，看見機車上鑰匙未拔就將車騎走。分局長蔡進閱表示，麻豆分局轄區多務農，常有民眾騎乘機車至農田工作或至超商、市場購物，忘了拔鑰匙而給竊嫌有機可乘，將設計「留車不留匙、留匙不留車」等宣導卡，利用各項勤務機會廣為宣導。