15歲少年偷議員座車 無照飆給警察追

2017-03-12 11:35

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山分局警員今日（12）凌晨2時許，於北寧路巡邏時，遇到一輛形跡可疑的黑色休旅車，該休旅車居然在員警要盤查時，直接踩油門加速逃逸，不但擦撞到巡邏員警，還一路時速狂飆破百試圖逃逸，沿路連闖8個紅燈，最後在松山機場旁的民航局門口被攔下，駕駛被押下車後，發現是一名無照駕駛的15歲陳姓少年，而且車子的主人還是新北市議員沈發惠！

警方表示，該名少年與議員的兒子是好朋友，昨日去議員兒子的阿嬤家玩，於今日凌晨偷偷拿了車子的鑰匙後，開往北寧路上，遇到警察攔檢，心虛之下居然直接踩油門試圖逃逸，但是最終還是逃不過警網的圍捕而遭逮。

陳姓少年下車後，坦承自己無照駕駛的行為，雖然否認試圖衝撞員警，但是一名警員確有遭輕微擦撞，所幸沒有受傷，經查車上並沒有違禁品，少年也沒有酒駕的情況，純粹是畏懼自己無照駕駛才逃逸；警員隨後將他帶回派出所作筆錄，並通知家長長至所陪同。

車主新北市議員沈發惠現在出國不在台灣，警方聯繫上議員的助理後，助理通知議員的老婆後，議員老婆於早上9時許來分局作筆錄，據了解，她對於陳姓少年偷車的行為全然不知情，只表示沒有將車子借給該少年；警方在訊後將該少年依竊盜罪送辦。