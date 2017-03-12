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當了8年「免錢老爸」 綠帽男還遭妻嗆「不夠強」

2017-03-12  12:04

〔即時新聞／綜合報導〕 當小孩長的跟自己越來越不像時，究竟該相信家人還是狠下心去做調查？桃園一名蕭姓男子小孩養了8年多才發現不是親生的，拿DNA報告質問妻子還遭嗆「不夠強」，一氣之下怒告通姦，不願再當「免錢老爸」，要打官司把8年多的扶養費80多萬要回來。

根據《聯合新聞網》報導，這名蕭姓男子和妻子結婚10多年，前3年肚皮完全沒動靜，直到第5年妻子才終於產下一子，因此當兒子滿月時，他還特別辦滿月酒宴客，但他卻發現兒子越大越不像自己，再加上他發現妻子與前男友賴姓男子還有聯絡，而且頻率很高，漸漸的懷疑兒子可能不是自己親生的。

蕭男不動聲色暗中調查，趁著一次從外地出差返家，偷偷的到廁所撿拾妻子用過的護墊；他送驗後首先確認有男性體液，再以此與兒子做DNA比對，發現兒子果然不是自己的。

蕭男氣得拿報告質問妻子，卻遭嗆「精子太少不夠強無法懷孕，所以才找前男友」；他勃然大怒先告賴姓小王通姦，再請求扶養費80多萬。賴姓小王開庭時也一口答應，如果DNA相符願意認子、負擔扶養費。

法官請調查局進行DNA比對，確認小孩是蕭妻與賴姓小王所生，判定賴姓小王需負擔8年多來的80萬元扶養費。

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  • 桃園一名蕭姓男子發現養了8年多的兒子不是親生的，他氣的拿著DNA報告質問妻子，卻遭妻子嗆「精子太少不夠強無法懷孕，所以才找前男友」。示意圖。（法新社）

    桃園一名蕭姓男子發現養了8年多的兒子不是親生的，他氣的拿著DNA報告質問妻子，卻遭妻子嗆「精子太少不夠強無法懷孕，所以才找前男友」。示意圖。（法新社）

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