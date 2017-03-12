金馬獎女評審涉嫌偷竊 法庭上哭訴自己無罪
2017-03-12 11:06
女影評人老嘉華曾擔任過金馬獎評審，她涉嫌偷走價值7800元的長夾，一審遭判決有期徒刑4個月，得易科12萬元，但她不服上訴。（中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕女影評人老嘉華曾擔任過金馬獎評審，她涉嫌於去年3月15日在台北巿微風廣場的書店，偷走售價7800元的女用長夾，店家經調閱監視器後報案，警方逮捕老嘉華後未查獲贓物，此案經法院一審判決老嘉華有期徒刑4個月，得易科12萬元，但她不服上訴，在高等法院法庭哭訴她沒有犯罪，自己是真的無罪。
據《中央社》報導，老嘉華在一審時指出自己當天在書店內並無偷竊，可能是拿起皮夾後就放在店內某處，沒有將長夾帶離書店。老嘉華辯解，她曾經是大型報刊的影藝版主編，並參與拍攝知名電影，改編劇本也入圍金馬獎，更擔任過金馬獎評審，還在週刊上寫特約專欄，所以毫無偷竊長夾的動機。
不過一審法院依照監視影帶晝面，認為她的確有拿走皮夾，宣判她犯下竊盜罪。老嘉華不服決定上訴，日前在高等法院庭訊時，她聲淚俱下地提及自己的名譽、工作和生活都毀了，但她真的沒有犯罪。高院針對此案將在3月22日進行判決。
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