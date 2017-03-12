三峽山區驚傳落石砸人 女子被巨石壓住待救

一名35歲女子今早在三峽熊空橋步行上山，卻被一顆約3至4人環抱大小的落石壓到雙腳，目前受困中。（圖截自Google Map）

2017-03-12 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區今早發生落石砸人意外，據《中央社》報導，一名35歲女子今早在三峽熊空橋步行上山約10分鐘處，卻被一顆約3至4人環抱大小的落石壓到雙腳（小腿以下），目前受困中，新北市消防局已派遣2分隊前往救援。