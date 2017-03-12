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與富家千金交往開銷大 大學生淪詐欺車手

2017-03-12  10:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕23歲江姓車手多次到銀行ATM盜領現金，怕銀行監視器拍到臉，每次提領「頭都低到不能再低」，卻因帶著17歲張姓少年一同犯案，少年因沒經驗很緊張，四處張望，被附近埋伏警力盯上，順利逮人，他們詐領對象包括1名被騙走110萬元的南科工程師，警詢後依詐欺罪嫌將2人送辦，並持續追查上游集團成員。

警方指出，上個月開始，有「假賣家誤設分期」詐騙集團向被害人騙匯錢到人頭帳戶，派出車手多次到台北市忠孝東路五段附近的ATM提領贓款，警方研判車手還會再來，派員前往埋伏，果然發現賊蹤。

警方調查，出身一般家庭的江男，原本就讀北部某大學，與家境富裕的女友交往後，無力負擔2人龐大開銷，竟鋌而走險，透過報紙分類廣告擔任取款車手，他曾一天提領詐騙款項10多次，金額高達上百萬元，每次可分得數千到上萬元走路工，江男認收入頗豐，後來乾脆辦理休學，連學校都不去了。

江男晉升為車手頭後，吸收未成年在校生為旗下車手，江男帶著張姓少年提領詐款時，江男雖刻意躲避監視器拍攝，但張姓少年卻因緊張四處張望露餡，成為警方鎖定目標。

警方提醒，詐騙集團招募新車手時，都會灌輸「上班輕鬆、錢好賺」等錯誤觀念，惟車手遭查獲並經法院判決有罪確定後，需承擔鉅額民事賠償責任，呼籲民眾勿因貪圖小利而淪為詐欺車手，以免後悔莫及。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 江男提領時怕監視器拍下，「頭都低到不能再低」。（記者姚岳宏翻攝）

    江男提領時怕監視器拍下，「頭都低到不能再低」。（記者姚岳宏翻攝）

  • 江男提領時怕監視器拍下，「頭都低到不能再低」。（記者姚岳宏翻攝）

    江男提領時怕監視器拍下，「頭都低到不能再低」。（記者姚岳宏翻攝）

  • 詐欺車手江姓男子遭警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

    詐欺車手江姓男子遭警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

  • 詐欺車手江姓男子遭警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

    詐欺車手江姓男子遭警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

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