| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

追思會前夕 女模姊悼念妹「你永存我心」...

2017-03-12  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模日前慘遭閨密男友程宇姦殺，今上午於宜蘭員山福園舉行追思會。胞姐昨於IG發文悼念，表示即使妹妹不在了，但她「永遠存在我心裡」。

陳女姊姊昨於IG放上嘻哈女歌手葛仲珊的歌曲MV片段，並打上歌詞，「你離開了這世界，不代表我們不會有一天再遇見，說再見不代表不會再見」，彷彿隔空朝妹妹訴說著，「我的另一半，永遠存在我心裡」。

許多網友見了不禁感同身受頻喊加油，也有人安慰，「她會像小天使一樣圍繞在妳身邊，保護妳、陪伴妳」、「不要害怕，相信她一直都看得見，有一天會慢慢的慢慢的好起來」、「記憶永遠都在，就算身邊的某個人已經不在了，只要妳經常想著她從前的一舉一動、一言一行，她就像是一輩子都站在你身邊似的，她會永遠在妳心裡住下來不走」。

廣告
  • 陳姓女模的追思會今於宜蘭員山福園舉行。（記者簡惠茹攝）

    陳姓女模的追思會今於宜蘭員山福園舉行。（記者簡惠茹攝）

  • 陳姓女模日前遭設局姦殺。（圖擷取自陳女臉書）

    陳姓女模日前遭設局姦殺。（圖擷取自陳女臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IG 女模 姦殺 程宇 追思
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：追思會前夕 女模姊悼念妹「你永存我心」...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.