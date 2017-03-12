追思會前夕 女模姊悼念妹「你永存我心」...
2017-03-12 11:07
〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模日前慘遭閨密男友程宇姦殺，今上午於宜蘭員山福園舉行追思會。胞姐昨於IG發文悼念，表示即使妹妹不在了，但她「永遠存在我心裡」。
陳女姊姊昨於IG放上嘻哈女歌手葛仲珊的歌曲MV片段，並打上歌詞，「你離開了這世界，不代表我們不會有一天再遇見，說再見不代表不會再見」，彷彿隔空朝妹妹訴說著，「我的另一半，永遠存在我心裡」。
許多網友見了不禁感同身受頻喊加油，也有人安慰，「她會像小天使一樣圍繞在妳身邊，保護妳、陪伴妳」、「不要害怕，相信她一直都看得見，有一天會慢慢的慢慢的好起來」、「記憶永遠都在，就算身邊的某個人已經不在了，只要妳經常想著她從前的一舉一動、一言一行，她就像是一輩子都站在你身邊似的，她會永遠在妳心裡住下來不走」。
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