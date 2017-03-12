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改槍慣犯被逮 大喊：爸媽卡緊來啦

警方查獲的貝瑞塔改造槍枝１支。（記者劉慶侯翻攝）

2017-03-12  09:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕活躍在新北市的蘇姓改槍慣犯，短短不到半年期間已遭警查獲兩次，但仍重舊業，甚至經常將已改造完成槍枝向友人炫耀性能精良，不亞於制式槍枝。同時，蘇嫌為防再被警方緝獲，刻意將改造槍枝工廠設在鄰近山區，屋頂並裝有監視器。

台北市刑警大隊偵一隊鎖定蘇男蒐證，昨日見蘇嫌駕車返回，腳甫跨出車門之際，旋即表明身分與來意，蘇嫌先是佯裝配合盤查，惟警欲到車內搜索時，蘇嫌怕事跡敗露，不但奮力頑抗、還大吼叫囂，大聲呼喊「阿姑!爸滴桌?叫爸媽來啦!卡緊ㄟ啦!」

蘇男親友聞訊趕來看，得知警方來意居然又是要槍緝槍枝，立即憤然離去，蘇男見無奧援，頓失如洩了氣的皮球，一改兇狠面貌，驟變媽寶無助狀。

警方經搜索蘇嫌駕駛車輛，車內隨身背包裡起出已上膛4發子彈的貝瑞塔改造槍枝１支；另於中央扶手處起出情治人員專用俗稱「長江一號」名片型槍枝1支，同樣上膛且內裝子彈1發。

警訊中，蘇嫌表示本身愛槍成痴，改槍成迷，並因在江湖闖蕩有槍較有安全感，訊後依槍砲移送新北地檢察署偵辦。並查緝毒品上游、槍枝流向中。

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  • 情治人員專用俗稱「長江一號」名片型槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

    情治人員專用俗稱「長江一號」名片型槍枝。（記者劉慶侯翻攝）

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