改槍慣犯被逮 大喊：爸媽卡緊來啦
2017-03-12 09:58
警方查獲的貝瑞塔改造槍枝１支。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕活躍在新北市的蘇姓改槍慣犯，短短不到半年期間已遭警查獲兩次，但仍重舊業，甚至經常將已改造完成槍枝向友人炫耀性能精良，不亞於制式槍枝。同時，蘇嫌為防再被警方緝獲，刻意將改造槍枝工廠設在鄰近山區，屋頂並裝有監視器。
台北市刑警大隊偵一隊鎖定蘇男蒐證，昨日見蘇嫌駕車返回，腳甫跨出車門之際，旋即表明身分與來意，蘇嫌先是佯裝配合盤查，惟警欲到車內搜索時，蘇嫌怕事跡敗露，不但奮力頑抗、還大吼叫囂，大聲呼喊「阿姑!爸滴桌?叫爸媽來啦!卡緊ㄟ啦!」
蘇男親友聞訊趕來看，得知警方來意居然又是要槍緝槍枝，立即憤然離去，蘇男見無奧援，頓失如洩了氣的皮球，一改兇狠面貌，驟變媽寶無助狀。
警方經搜索蘇嫌駕駛車輛，車內隨身背包裡起出已上膛4發子彈的貝瑞塔改造槍枝１支；另於中央扶手處起出情治人員專用俗稱「長江一號」名片型槍枝1支，同樣上膛且內裝子彈1發。
警訊中，蘇嫌表示本身愛槍成痴，改槍成迷，並因在江湖闖蕩有槍較有安全感，訊後依槍砲移送新北地檢察署偵辦。並查緝毒品上游、槍枝流向中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 媽寶 改槍 槍砲彈藥刀械管制條例
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海軍飛彈撞出大裂痕 傳軍官隱匿用膠帶黏...
- 夫選北市長、妻接花蓮縣長？核心人士：評估中
- 台中歌劇院吸菸亭 拆了又要蓋
- 世大運維安 測試台灣國家級反恐能量
- 聯合國：全球面臨二戰後最嚴重人道危機
- 于台煙《白蟻》合作吳慷仁 戲王這一點超難搞
- 自由廣場》川普應讓衛生部長訪台
- 照管員薪資低 加薪留人才
- 熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學
- 國機國造有譜 全球第3大工具機廠表態技術移轉回台
- 經典賽Live》卡斯提歐1打點 多明尼加2分落後美國
- 課審委員組成違法 教部急改聘
- 胡宇威不當藝人 自曝可能是整骨師
- 戶頭最慘時只剩5000元 謝忻透露省錢最高原則
- 送玫瑰飆情歌吸金850萬 池昌旭治癒2500粉絲
- 被批讓出天下 馬：我溫良恭儉 當仁不讓
- 北台中贈樹苗 5千株搶光
- 台灣戲劇最長壽男主角 年收6.4億元賺了28年
- 台塑化︰明汽油降3角 柴油降4角
- NBA》保羅砍30分、小喬丹20籃板 送七六人四連敗
- 朴槿惠下台 美︰薩德部署不變
- 丁寧凍齡10年 帶種嗨跳森巴
- 經典賽》德黑蘭領軍力抗加拿大 哥倫比亞隊史首勝開張（影音）
- 印度地方選舉 執政黨大勝
- 土耳其總統超生氣 嗆荷蘭是「納粹殘餘」
- 經典賽C組》美延長賽險勝哥 今戰不敗多國
- （影音）于台煙玩自由APP拉霸 請出眾神拚中獎
- 賽車女郎轉戰寫真界 忍野さら迷倒眾生
- 情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵
- 董事長返台挺歌王 合唱嗨歌
- 現役情色寫真偶像下海拍AV 單日銷售擊敗高橋聖子
- 【朵朵小語】好天氣
- 311震災6周年 NMB48默哀1分鐘
- 傅崐萁選北市？ 柯文哲：等發生再煩惱
- 〈漫漫姻緣路〉怨 偶
- 劃休閒農業區 桃市府續拚4處1300公頃
- 〈徵文大拼盤〉我家的深夜食堂
- 03/12 各報重點新聞一覽
- 牡蠣貴森森 產地價每斤逾200元
- 一則訊息換4小時加班？柯：哪有這麼好賺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：改槍慣犯被逮 大喊：爸媽卡緊來啦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分