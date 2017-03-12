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請放心去旅行！陳姓女模追思會福園舉行

陳姓女模追思會今早舉行，許多人哭紅雙眼。（記者簡惠茹攝）

2017-03-12  09:55

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕陳姓女模的追思會今天上午在宜蘭縣員山福園舉行，會場掛起陳女生前的照片，照片中的陳女嘟著嘴展現俏皮美麗的模樣，上面寫著，「請..放心去旅行」。

追思會場中，法師肅穆的為陳女頌經，許多到場追思的人，各個哭紅了雙眼，大家雙手合掌，低着頭為陳女祝福，希望她展開新的旅程，許多人默默拭淚。

主持人說，陳女用寶貴的生命當教材，社會因為人性貪婪、無知帶給我們傷害，大家如果能用積極、智慧、善良的心過生活，相信社會將更好，祝福陳女放下煩惱和不如意，展開光明的旅程。

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  • 陳姓女模追思會今早舉行，許多人哭紅雙眼。（記者簡惠茹攝）

    陳姓女模追思會今早舉行，許多人哭紅雙眼。（記者簡惠茹攝）

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