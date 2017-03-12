生活靠人接濟 偷狗食養米格魯

2017-03-12 09:49

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉62歲王姓婦人屢在超商偷狗食罐頭，警方埋伏終將她逮獲，前往其家中清查，發現還有103罐竊取而來的狗食，價值3600多元，王婦坦承罐頭皆於附近超商竊取而來，警方訊後將她依竊盜罪送嘉義地檢署偵辦。

竹崎鄉某超商店員日前發現店裡狗食不翼而飛，調閱監視器懷疑常到店內消費的1名婦人涉嫌，通報轄區竹崎派出所員警協助，警方昨晨至超商埋伏，看見1名與店家所描述特徵相符的老婦進入超商購物，暗中觀察到她隨手拿取2罐價值70元的狗食藏進大衣口袋，再若無其事拿10元飲料結帳，警方在她步出商店後盤查，老婦見東窗事發，才拿出罐頭坦承偷竊。

警方到王婦位於和平村的家中清查，發現竟然還有103罐的狗食，其中已有39罐被王女開了餵養家中飼養的米格魯，仍有64罐未開；王女供稱，自己長期失業，平常靠家人接濟，因菸癮極大，家人所給的錢都拿去買香菸，為了餵活飼養的米格魯，才連續數日到超商偷狗食，再拿便宜的飲料結帳。