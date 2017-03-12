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賣屋簽約後想解約…仲介費得照付

2017-03-12  09:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子透過房仲向蔡姓屋主購屋，依約將120萬元匯進履約保證帳戶中，蔡男先提撥35萬元作為仲介費。林男卻發現該房屋侵占他人土地，為求蔡男同意解約，協議只要歸還帳戶內85萬元即可，不足額由林男向仲介討回。仲介公司則認為，已幫蔡男完成服務，無法退款，林男只好對蔡男提告討錢，但被基隆地方法院判敗訴，再提上訴仍被駁回。

判決書指出，林男透過某知名連鎖房屋仲介公司購買基隆市的房地產，事後卻發現，原蔡姓屋主有占用他人土地。林男萌生退意，想要解約但第一期的價金120萬元已匯進履約保證帳戶當中，三方協議必須返還履約保證中的現金，仲介公司也必須歸還買方的12萬元仲介費用。

林男向法官表示，買賣契約已經解除，且契約上說明必須歸還120萬元，但是蔡男卻不願意歸還，其中35萬元仲介費，本該由賣家與仲介公司之間協調，與自己無關所以才會對賣家提出告訴。

仲介公司則主張，已幫賣家找到買主，完成委託銷售合約，要求賣家需支付服務費35萬，不應歸還，但林男的部分，最後未能履約，所以同意退還12萬元仲介服務費。

蔡姓賣家則向法官宣稱，買家惡意解約本來可以沒收他第一期的價金120萬元，是買家表示仲介費的部分，他再和仲介公司協調即可，只要同意解約就可以，才會配合解約，解約過程許姓地政士都在場協助，可以證明。

法官傳喚許姓地政士作證，許男則表示，買賣契約成立後，買方已支付120萬元，但先被仲介公司扣除一部分當作仲介費，專戶內只剩85萬元，有跟買賣雙方提過，帳戶內不足部分，應由賣方補足，但賣方認為若要補足這筆費用，就不想解約；經最後一次協調，林姓買家同意只要賣方出面解約，剩餘差額由自己找仲介公司索取，因而簽立解約協議書。

法官認為，依照買賣雙方簽訂契約時的約定，賣家必須歸還120萬元，但是雙方協調時，在許姓地政士作證的情形下，有協議支付給仲介公司的35萬元仲介費，由林姓買家向仲介公司追討，在有但書的情形下，應該照但書為主，故判林姓買家敗訴。

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  • 法官認為解除契約時附有但書，就應依議內容執行，判林姓買家敗訴。（記者吳昇儒攝）

    法官認為解除契約時附有但書，就應依議內容執行，判林姓買家敗訴。（記者吳昇儒攝）

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