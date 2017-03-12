| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國米勒2轟爆 多明尼加逆轉
 首頁 > 社會

陳姓女模公祭 陳母：不會阻擋梁女前來悼念

2017-03-12  09:36

〔即時新聞／綜合報導〕遭到通緝犯程宇劫財勒斃的陳姓女模，家屬今日早上於宜蘭員山福園為她舉行公祭。過程中陳女母親被媒體詢問，是否同意讓女兒生前閨密梁女前來祭拜？陳母則說她若有心悼念就不會阻擋，想要來就過來。

據《蘋果日報》報導，陳女家屬在今日早上7時左右移靈，淨覺精舍法師在8時左右帶領家屬於靈堂念佛，親友則依序到靈前致意。

廣告
  • 陳姓女模遭到通緝犯程宇劫財勒斃，今日舉行公祭。（圖擷自臉書）

    陳姓女模遭到通緝犯程宇劫財勒斃，今日舉行公祭。（圖擷自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 女模命案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：陳姓女模公祭 陳母：不會阻擋梁女前來悼念


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.