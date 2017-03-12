陳姓女模公祭 陳母：不會阻擋梁女前來悼念
2017-03-12 09:36
〔即時新聞／綜合報導〕遭到通緝犯程宇劫財勒斃的陳姓女模，家屬今日早上於宜蘭員山福園為她舉行公祭。過程中陳女母親被媒體詢問，是否同意讓女兒生前閨密梁女前來祭拜？陳母則說她若有心悼念就不會阻擋，想要來就過來。
據《蘋果日報》報導，陳女家屬在今日早上7時左右移靈，淨覺精舍法師在8時左右帶領家屬於靈堂念佛，親友則依序到靈前致意。
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