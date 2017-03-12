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外籍教師險丟20萬元 熱心民眾拾回

2017-03-12  08:37

〔記者歐素美／台中報導〕一名外籍全姓教師騎自行車帶著20萬元準備到銀行辦理匯兌，結果途中不小心遺失，趕緊報警，豐原分局潭北派出所獲報調閱路口監視器，發現其置物包整個掉落在潭子區中山路與雅潭路口時，被一名騎機車民眾撿獲，透過車牌號碼找到蕭姓民眾，蕭姓民眾隨後將錢包送交警局；全姓外師20萬元失而復得，特別在臉書po文感謝員警熱心幫忙。

警方調查指出，全姓外師於本月10日到潭子區中山路彰化銀行提領20萬元現金，放在自行車後座置物包，準備前往潭子區加工出口區內的加拿大銀行匯兌，結果，到現場卻發現置物包不見了，趕緊報警。

潭北派出所巡佐黃志成、警員王嘉愷獲報後立即調閱沿途的路口監視器，發現全姓教師的置物包於下午於2點40分掉落於中山路與雅潭路口，隨即被騎機車行經的蕭姓男子拾獲。

警方打電話連繫蕭男，蕭男表示，因趕著去工作才未及時將拾得物送交警方，經員警通知後即將拾得的物品送交潭北所，警方聯繫全姓教師到派出所清點確認現金數量無誤後取回，全姓教師事後並特別在臉書po文感謝員警。

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  • 全姓教師騎自行車行雅潭路口。（記者歐素美翻攝）

    全姓教師騎自行車行雅潭路口。（記者歐素美翻攝）

  • 蕭男騎機車行經時彎腰撿拾全姓教師掉落地面的置物包。（記者歐素美翻攝）

    蕭男騎機車行經時彎腰撿拾全姓教師掉落地面的置物包。（記者歐素美翻攝）

  • 全姓教師20萬元失而復得。（記者歐素美翻攝）

    全姓教師20萬元失而復得。（記者歐素美翻攝）

  • 全姓教師特別在臉書po文感謝警方幫他找回遺失的東西 。（擷取自臉書）

    全姓教師特別在臉書po文感謝警方幫他找回遺失的東西 。（擷取自臉書）

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