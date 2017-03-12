飛彈護罩裂痕貼膠帶？海軍研判非外力造成
2017-03-12 08:22
紀德級軍艦上的標準二型飛彈，為雙臂發射架型式。（資料照，記者羅添斌攝）。
〔記者羅添斌／台北報導〕針對媒體今天報導指出，海軍戰鬥系統工廠在維修標準二型飛彈時，飛彈遭到維修人員不慎碰撞，致使飛彈陶磁護罩出現裂痕，報導也引據爆料資料說，維修人員並未立即上報，還以膠帶綑綁。
海軍司令部今日表示，戰鬥系統工廠蘇澳維修站於今年元月執行標準二型飛彈上彈作業時，檢查發現彈頭段鼻椎罩有裂痕，初步研判非外力造成，經先行包覆維持現狀，相關組段可更換後繼續運用。
海軍司令部強調，海軍各型飛彈均依技令執行相關維保及檢查作業，並具修護能量，以確保戰力無虞。
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