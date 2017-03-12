| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》美國打退沃奎茲 3分領先多明尼加
 首頁 > 社會

飛彈護罩裂痕貼膠帶？海軍研判非外力造成

紀德級軍艦上的標準二型飛彈，為雙臂發射架型式。（資料照，記者羅添斌攝）。

2017-03-12  08:22

〔記者羅添斌／台北報導〕針對媒體今天報導指出，海軍戰鬥系統工廠在維修標準二型飛彈時，飛彈遭到維修人員不慎碰撞，致使飛彈陶磁護罩出現裂痕，報導也引據爆料資料說，維修人員並未立即上報，還以膠帶綑綁。

海軍司令部今日表示，戰鬥系統工廠蘇澳維修站於今年元月執行標準二型飛彈上彈作業時，檢查發現彈頭段鼻椎罩有裂痕，初步研判非外力造成，經先行包覆維持現狀，相關組段可更換後繼續運用。

海軍司令部強調，海軍各型飛彈均依技令執行相關維保及檢查作業，並具修護能量，以確保戰力無虞。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 膠帶 飛彈
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：飛彈護罩裂痕貼膠帶？海軍研判非外力造成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.