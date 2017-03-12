新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
2017-03-12 05:57
〔即時新聞／綜合報導〕15歲少年心情不佳，竟偷開國中同學父親的轎車去兜風，看到警察心虛加速逃逸，反而露餡，北市警方攔查，赫然發現是新北市議員沈發惠的座車，已通知車主協助釐清案情。
《蘋果日報》報導，松山警分局警員巡邏時發現黑色休旅車行跡可疑，警車靠近時，該車加速往松山機場方向逃逸，警方在民航局前攔下該車，發現車窗貼有新北市議會停車證，經查，少年是議員沈發惠的國中同學，之前到沈家玩，偷走車鑰匙，昨晚心情不好，摸黑到同學家開走議員車子去散心。
報導指出，警方連繫到沈發惠助理，由於議員出國，將由沈妻到警局製作筆錄，少年訊後仍會遭法辦。
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