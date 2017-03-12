台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
2017-03-12 00:14
〔中央社〕一名在廈門醫療美容醫院工作的台灣女子，因為在臉書與友人的對話嘲笑大陸人，遭網友曝光後，被公司停職。這家公司11日表示，將加強對員工的「思想教育」，對不當行為「嚴懲不貸」。
這名臉書名為Iris Ko的女子，被所在公司廈門美萊醫療確認叫作陳可晴。她在社群平台臉書中與朋友對話，用直接的語氣形容或嘲諷大陸人，像是「臭死了」、「俗爆了」、 「很難搞」。
她並表示「沒關係，426沒有在用臉書的」、「所以可以在這取笑他們」、「沒錯，他們看的東西我都傻眼，所以我不小心就變的超時尚」。
隨後有網友曝光，女子所在單位是廈門美萊醫療美容公司。
3月11日下午，該公司發聲明表示，這名女子是自己公司員工，在臉書上發表「對大陸民眾不敬之詞及不當言論」，已做出停職處理，「感謝愛國人士的監督」。
陳可晴和朋友之間的聊天言論被網友放上網，在大陸的社群平台微博引起議論。廈門美萊在聲明中說，「國家利益高於一切」，表示將加強對員工的「思想教育」，並將對不當行為嚴懲。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 美軍將持續在南韓部署薩德反導系統
- 《2017秋冬男裝週》19
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 豪小子16分 癡癡等連勝
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
- 《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實
- 《2017秋冬男裝週》18
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 光療唇油 唇色自己決定
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-student held for espionage
- 美墨邊境 非法入境人數大減4成
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 黨產會勝訴 府：盼政黨競爭回歸政策理念而非財富
- 屏東水底寮要拓寬 公路單位：往縣道旁槽化島施工
- 台化訴願演出逆轉 環團痛批「違憲無效」
- 桃園沿海饋線改善 未來不斷電
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 樂陞股東會將延期5週
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 4次觸身球 林琨笙的策略
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分