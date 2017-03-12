獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
2017-03-12 00:30
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕他應該是史上最高齡的酒駕通緝犯！新竹縣竹東鎮柯湖里高齡90歲的低收入戶徐金海，酒駕被判刑未到案遭通緝，2日被捕後繳不出罰金入獄；同里鄉親擔心他年紀大受不了獄中生活，集資5萬4000元展開搶救阿公行動，助他出獄免蹲苦窯，徐翁感動得老淚縱橫。
資深警員說，一般來說90歲的老人家能騎機車就已經很不容易了，騎機車酒駕被抓更是前所未聞，徐金海的確有可能是史上最高齡的酒駕通緝犯。
徐金海說，他去年有天在戲曲公園碰到一群在唱歌喝酒的老朋友，當場盛情難卻喝了半杯高粱，沒想到騎車離開時碰上警察，被攔下來做酒測後移送，因為當天就回家了，他以為這樣就沒事，沒想到竟被判刑還遭通緝，2日警察上門時，他還不知道是怎麼回事。
柯湖里里長呂建宏說，徐金海因酒駕案被判刑2個月得易科罰金，但沒繳罰金所以被通緝逮捕，他被抓去關的消息傳開後，同里不少鄉親擔心他年紀這麼大，不知道熬不熬得過2個月的獄中生活，基於鄉里情感和對老人家的同情，紛紛同意先墊款救人，8日就去地檢署繳交罰金後，把坐了6天牢的徐金海救出來。
徐金海說，他以前也曾酒駕被抓，但從未坐過牢，沒想到失去自由的生活是這麼難過，出獄時高興到眼淚都掉下來了，隔天就先籌了5000元還給呂建宏，並再次感謝大家還他自由，經過這次教訓後，他再也不敢喝酒騎車了。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 美軍將持續在南韓部署薩德反導系統
- 《2017秋冬男裝週》19
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 豪小子16分 癡癡等連勝
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
- 《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實
- 《2017秋冬男裝週》18
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 光療唇油 唇色自己決定
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-student held for espionage
- 美墨邊境 非法入境人數大減4成
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 黨產會勝訴 府：盼政黨競爭回歸政策理念而非財富
- 屏東水底寮要拓寬 公路單位：往縣道旁槽化島施工
- 台化訴願演出逆轉 環團痛批「違憲無效」
- 桃園沿海饋線改善 未來不斷電
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 樂陞股東會將延期5週
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 4次觸身球 林琨笙的策略
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分