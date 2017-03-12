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獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄

2017-03-12  00:30

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕他應該是史上最高齡的酒駕通緝犯！新竹縣竹東鎮柯湖里高齡90歲的低收入戶徐金海，酒駕被判刑未到案遭通緝，2日被捕後繳不出罰金入獄；同里鄉親擔心他年紀大受不了獄中生活，集資5萬4000元展開搶救阿公行動，助他出獄免蹲苦窯，徐翁感動得老淚縱橫。

資深警員說，一般來說90歲的老人家能騎機車就已經很不容易了，騎機車酒駕被抓更是前所未聞，徐金海的確有可能是史上最高齡的酒駕通緝犯。

徐金海說，他去年有天在戲曲公園碰到一群在唱歌喝酒的老朋友，當場盛情難卻喝了半杯高粱，沒想到騎車離開時碰上警察，被攔下來做酒測後移送，因為當天就回家了，他以為這樣就沒事，沒想到竟被判刑還遭通緝，2日警察上門時，他還不知道是怎麼回事。

柯湖里里長呂建宏說，徐金海因酒駕案被判刑2個月得易科罰金，但沒繳罰金所以被通緝逮捕，他被抓去關的消息傳開後，同里不少鄉親擔心他年紀這麼大，不知道熬不熬得過2個月的獄中生活，基於鄉里情感和對老人家的同情，紛紛同意先墊款救人，8日就去地檢署繳交罰金後，把坐了6天牢的徐金海救出來。

徐金海說，他以前也曾酒駕被抓，但從未坐過牢，沒想到失去自由的生活是這麼難過，出獄時高興到眼淚都掉下來了，隔天就先籌了5000元還給呂建宏，並再次感謝大家還他自由，經過這次教訓後，他再也不敢喝酒騎車了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 新竹縣竹東鎮高齡90歲的徐金海（左）因酒駕案遭通緝逮捕，柯湖里里長呂建宏（右）和不少熱心鄉親集資墊款救他出獄。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮高齡90歲的徐金海（左）因酒駕案遭通緝逮捕，柯湖里里長呂建宏（右）和不少熱心鄉親集資墊款救他出獄。（記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣竹東鎮高齡90歲的徐金海（左）因酒駕案遭通緝逮捕，他獲救出獄隔天，就籌了5000元還給柯湖里長呂建宏（右）。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮高齡90歲的徐金海（左）因酒駕案遭通緝逮捕，他獲救出獄隔天，就籌了5000元還給柯湖里長呂建宏（右）。（記者蔡孟尚攝）

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