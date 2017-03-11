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酒駕拒檢撞傷騎士 警開5槍逮人

酒駕男子當場被逮。（記者王宣晴攝）

2017-03-11  22:27

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名54歲的林姓男子今晚載著3名友人開賓士車行經三重自強、忠孝路口時，遭巡邏員警攔查，不料林男竟加速逃逸，沿著自強路跑了650公尺後在三和路口撞到起步的機車，導致曾姓騎士左腳骨折，林男仍不願停車，不顧在後方的員警，倒車企圖逃逸，撞倒警車，巡邏員警見狀朝轎車輪胎開了5槍，終於制伏酒駕男子。

警方調查，家住蘆洲的林男今晚與友人在大智街的海產店飲酒聚會，酒後載著同住蘆洲的3名友人返家，見員警盤查，心虛拒檢逃逸，最後林男在三和路口撞到曾姓騎士，導致曾男左腿骨折，同車的李女輕微擦傷。

警方表示，林男撞上騎士後還企圖倒車逃逸，撞倒警車，員警這才朝轎車輪胎連開5槍制止，1車4人被帶回偵訊，訊後依公共危險及妨害公務等罪嫌將林男移送法辦。

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  • 林男酒駕撞傷騎士還想倒車逃逸。（記者王宣晴攝）

    林男酒駕撞傷騎士還想倒車逃逸。（記者王宣晴攝）

  • 三重警方連開5槍控制酒駕男子。（記者王宣晴攝）

    三重警方連開5槍控制酒駕男子。（記者王宣晴攝）

  • 轎車輪胎被射破。（記者王宣晴攝）

    轎車輪胎被射破。（記者王宣晴攝）

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