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輕航機墜毀農田 爆出起降場非法經營

彰化一架輕航機，疑因風切造成失控，墜毀農田。（記者陳冠備攝）

2017-03-11  21:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉今日下午傳出輕航機墜毀事件，飛機墜毀偏僻農田間，幸好陳姓駕駛無生命危險，但是在當地已經引起不少騷動，也意外爆出，彰化竟有飛機場。對此民航局已經初步調查，發現整起事故違法飛行屬實，將對駕駛開罰6～30萬元。

據當地民眾表示，埤頭這處輕航機起降場， 5、6年前從雲林搬到這裡，由於位在埤頭鄉第六公墓附近產業道路，可謂是相當隱僻，但是常見開名車人士出入，可是沒人介紹也難以進門一探究竟。也有民眾表示，這個機場幾乎天天飛，只有禮拜日不飛行。

當地村民表示，該處起降場位在新庄村與陸嘉村之間，常見飛機低空飛行，很怕若一個不小心，失速墜毀社區，造成人員傷亡，這次出事後，更質疑飛航的合法性。而農田遭飛機墜毀的鄭姓農民表示，稻田才剛插秧就被飛機「犁田」，農作損失會要求駕駛賠償。

民航局標準組組長林俊良說，初步調查，這起事故屬違法飛行，包括場地、空域、人員檢定證、超輕型載具檢驗合格證、保險都違規，每項可依違反《民航法》開罰6萬，最高可罰30萬，飛安會也將介入調查。

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  • 失事輕航機現場附近300公尺，就是飛機起降場。（記者陳冠備攝）

    失事輕航機現場附近300公尺，就是飛機起降場。（記者陳冠備攝）

  • 陳姓駕駛曾跟自己的輕航機在埤頭起降場合影。（翻攝駕駛臉書）

    陳姓駕駛曾跟自己的輕航機在埤頭起降場合影。（翻攝駕駛臉書）

  • 輕航機墜毀農田，吸引民眾湊近拍照。（記者陳冠備攝）

    輕航機墜毀農田，吸引民眾湊近拍照。（記者陳冠備攝）

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