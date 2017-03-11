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龍潭長照中心大火教訓 桃市府籲修法重罰

2017-03-11  20:50

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市龍潭區私立愛心長期照顧中心大火造成413傷慘劇，由於對於安養業者違法使用、超收只能罰款30萬元，桃園市政府今天邀請衛生福利部與會，討論老人福利相關法規是否合適，未來將透過修法途徑，針將惡意違規機構給予重罰，最重是撤銷立案、勒令歇業。

出席會議的包含消防局、建管等單位，會議由社會局長古梓龍主持，他說，市府全力協助家屬進行求償工作，對於原先愛心長照中心一樓老人家，社會局將協助轉安置至其他安養機構，若有老人家不願意轉安置，也將請社工人員協助訪視家屬，了解原因後協助解決。

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  • 龍潭長照中心大火教訓，桃園市政府與中央開會，將修法重罰。（市府提供）

    龍潭長照中心大火教訓，桃園市政府與中央開會，將修法重罰。（市府提供）

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