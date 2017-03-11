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男子遇警心慌慌 皮包找到「手指虎」

2017-03-11  20:30

［記者陳恩惠／台北報導］新北市曾姓男子獨行在台北後火車站商圈，遇台北市保安大隊攔查，神情驚慌訝異，員警在他的隨身皮包查獲違禁物「手指虎」，曾男辯稱，覺得新奇漂亮才購買，不知是違禁物品，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

保安大隊第五中隊簡永順、吳新亞及李君翌，昨天晚間9時，駕車行經北市太原路，發現曾男在雨中獨行，一見警車行蹤，趕緊躲入騎樓暗處，於是攔下盤查，發現曾男神情驚慌，調閱資料發現，原來41歲的他有多起毒品、竊盜、搶奪及強盜等前科，進一步檢視隨身物品，果然在他的黑色隨身背包內，意外找到這只近年來已罕見的違禁物，由於材質是金屬製，具有相當殺傷力。

曾男警訊時辯稱，因為自己有多項前科，看見警方會「不自覺」地害怕，這個手指虎是上個月25日晚間，他到三重天台附近逛街時，在10元商店內意外發現，覺得好奇、好玩就以300元購入，並不知是違禁物，放進包包內也未使用過。

警方表示，手指虎不管是兩指或四指環，只要材質硬度足以傷人，持有者手指能夠套入，全手可握緊，抵住掌心，施力容易，揮拳時會致人於傷，雖然近年來已較罕見，仍是政府公告查禁物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，販賣者將處3年以下徒刑、持有者則是1年以下徒刑。

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  • 有毐品、竊盜、搶奪及強盜等前科的41歳曾姓男子，因持有違禁物品「手指虎」被送辦。（記者陳恩惠攝）

    有毐品、竊盜、搶奪及強盜等前科的41歳曾姓男子，因持有違禁物品「手指虎」被送辦。（記者陳恩惠攝）

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相關關鍵字： 手指虎 槍砲彈藥刀械管制條例 皮包 違禁品
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