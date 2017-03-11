八旬癌末通緝犯歸案 2個女兒扶著他進警局

2017-03-11 20:26

［記者陳恩惠／台北報導］彰化縣高齡81歲鍾姓老翁，今天下午在新北市汐止的女兒住處，遭北市警大同分局民族西路派出所警員循線逮獲，警方到場發現，鍾翁近年罹有肺腺癌第四期，體力虛弱不堪，但他先後因涉及商業會計法案及詐欺案，分別遭高雄及台南二地的地方法院通緝中，儘管罹癌也得歸案，最後由2名女兒攙扶進警局，警詢後，由警員戒護搭乘高鐵南下報到。

鍾翁到案時供稱，因長年離鄉背井，早已不住在彰化縣二林的老家，老家也無人居住，以致沒有收到各地方法院法官開出的傳票，所以也不知道自己自己是通緝犯，對於自己所涉的商業會計法及詐欺二案，則閉口不提，表示自己近年出現咳嗽、氣喘、咳血、胸悶等現象，沒想到檢查後才知已罹有肺腺癌第四期，身體大不如前。

由於鍾翁年事已高又罹癌，大同警方分別向台南、高雄地院的值日法官請示，是否能就近由士林地方法院以遠距離視訊的方法進行複訊，可能因鍾翁逃亡長達8年，遭法官拒絕，堅持要求親自到案說明，警方只好派出2警，帶著鍾翁及他的2名女兒，傍晚搭高鐵南下，先至台南地院報到，複訊後再到高雄地院歸案。

警方調查，鍾翁疑成為高雄多家公司人頭，自民國91年11月起至92年2月止，幫助多家公司逃漏營業稅，遭高雄縣調站移送後未到案；民國98年又涉一起空頭公司買空賣空的詐騙案，當年這家名為台陽企業的空頭公司，收買街友當人頭，以芭樂票詐騙40家廠商上億元貨品，鍾翁遭函送後又未到案，因此高雄地院98年9月、台南地院民國100年8月分別發佈通緝在案。