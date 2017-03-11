八旬癌末通緝犯歸案 2個女兒扶著他進警局
2017-03-11 20:26
［記者陳恩惠／台北報導］彰化縣高齡81歲鍾姓老翁，今天下午在新北市汐止的女兒住處，遭北市警大同分局民族西路派出所警員循線逮獲，警方到場發現，鍾翁近年罹有肺腺癌第四期，體力虛弱不堪，但他先後因涉及商業會計法案及詐欺案，分別遭高雄及台南二地的地方法院通緝中，儘管罹癌也得歸案，最後由2名女兒攙扶進警局，警詢後，由警員戒護搭乘高鐵南下報到。
鍾翁到案時供稱，因長年離鄉背井，早已不住在彰化縣二林的老家，老家也無人居住，以致沒有收到各地方法院法官開出的傳票，所以也不知道自己自己是通緝犯，對於自己所涉的商業會計法及詐欺二案，則閉口不提，表示自己近年出現咳嗽、氣喘、咳血、胸悶等現象，沒想到檢查後才知已罹有肺腺癌第四期，身體大不如前。
由於鍾翁年事已高又罹癌，大同警方分別向台南、高雄地院的值日法官請示，是否能就近由士林地方法院以遠距離視訊的方法進行複訊，可能因鍾翁逃亡長達8年，遭法官拒絕，堅持要求親自到案說明，警方只好派出2警，帶著鍾翁及他的2名女兒，傍晚搭高鐵南下，先至台南地院報到，複訊後再到高雄地院歸案。
警方調查，鍾翁疑成為高雄多家公司人頭，自民國91年11月起至92年2月止，幫助多家公司逃漏營業稅，遭高雄縣調站移送後未到案；民國98年又涉一起空頭公司買空賣空的詐騙案，當年這家名為台陽企業的空頭公司，收買街友當人頭，以芭樂票詐騙40家廠商上億元貨品，鍾翁遭函送後又未到案，因此高雄地院98年9月、台南地院民國100年8月分別發佈通緝在案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 林克穎潛逃連他都看不下去！蘇格蘭檢察總長提上訴
- 涉共諜中生是「地雷王」 在校生活曝光！
- 新北怪盜！偷外送的便當不吃 親送到府還收錢
- 一毛錢都沒借到反成人頭戶 悲情女：我也是受害者
- 龍潭長照中心大火教訓 桃市府籲修法重罰
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 美軍將持續在南韓部署薩德反導系統
- 《2017秋冬男裝週》19
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 豪小子16分 癡癡等連勝
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
- 《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實
- 《2017秋冬男裝週》18
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 光療唇油 唇色自己決定
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-student held for espionage
- 美墨邊境 非法入境人數大減4成
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 黨產會勝訴 府：盼政黨競爭回歸政策理念而非財富
- 屏東水底寮要拓寬 公路單位：往縣道旁槽化島施工
- 台化訴願演出逆轉 環團痛批「違憲無效」
- 桃園沿海饋線改善 未來不斷電
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 樂陞股東會將延期5週
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流
- 4次觸身球 林琨笙的策略
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 新化農會選舉 三巨頭全換人做
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：八旬癌末通緝犯歸案 2個女兒扶著他進警局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分