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泰國第三性覓得台灣良緣 因染毒被法辦將遣返

2017-03-11  20:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲泰國籍男子Cee，一心響往成為完整的女性，5年前來台以第三性之姿從事應召，想賺足錢作手術；期間，「她」雖認識恩客王姓台籍會計師同居，脫離賣靈肉生涯，但因早染有毒癮，不時暗中吸毒，結果被台北市警萬華分局查獲。王男得知Cee瞞著他吸毒，又得被遣返，又氣又心疼的直說「我一定會接妳回來」，兩人款款情深，讓警方也「動容」。

警方調查，Cee自幼就渴望是女兒身，所以27歲時先用積蓄到韓國作隆胸手術，但為後續的「根」除手術，需要更大一筆經費，於是接受泰、台兩地的雞頭招納，化名Alice以第三性公關之姿，來台賣淫。

容貌並不嬌柔秀美的她，化妝功夫卻非常了得，可瞬間變身成艷麗誘人、皮膚白晢的美女，也立刻吸引偏好「旱道」的男嫖客，每次收費2至3000千元不等，由於「物美價廉」，一時間成為應召站紅牌，不少斷袖癖好的尋芳客絡繹不絕上門。

去年間，Cee認識從事股票交易的王姓會計，身材魁梧壯碩的對方雖小「她」6歲，但雙方一見鐘情，相貌英俊的王男更是多次表白，不會在意她的昔日過往，認為真愛可以克服一切，還要娶「他」。Cee在多次試探下終於從良，中山區租屋同居，由王負責生活開銷。

不過，Cee在從事應召接客期間，因嫖客的引誘染上毒癮，無法戒除，也不敢讓男友知道，有時趁男友外出工作時，暗中與熟識的毒販聯繫，購買安非他命解癮，結果，被警方鎖定臨檢，當場在客廳桌子上，發現使用過的吸食器和毒品殘渣，又查出早已逾期居留，當場逮捕準備帶回警局。

恰巧此時王男下班回家，一見現場狀況頓時愣住，不停責備：「你怎麼會吸毒？」大罵：「我一定要去打賣你藥的一頓！」Cee則是不斷痛哭。最後王男也無計可施，拿了2萬元溫柔叮囑：「有什麼狀況隨時告訴我」，還說「一定想辦法接你回來」。在場警方則是滿臉尷尬。

警方表示，由於Cee觸犯毒品罪嫌，且護照早在2016年就已逾期，警方先依法究辦，再交由移民署遣返。

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  • Cee化完妝後的美照。（記者劉慶侯翻攝自臉書）。

    Cee化完妝後的美照。（記者劉慶侯翻攝自臉書）。

  • Cee被警方移送時神情痿頓。（記者劉慶侯翻攝）

    Cee被警方移送時神情痿頓。（記者劉慶侯翻攝）

  • Cee要被警方帶回偵辦前和男友告別。（記者劉慶侯翻攝）

    Cee要被警方帶回偵辦前和男友告別。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 台灣 毒品 毒品危害防制條例 泰國 第三性 遣返
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標題：泰國第三性覓得台灣良緣 因染毒被法辦將遣返


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