輕航機驚墜稻田中 農民趕往搶救

彰化埤頭一架輕航機起飛不久，失速墜落田間，機身斷裂好幾截。（記者陳冠備攝）

2017-03-11 18:30

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉今日下午發生一起輕航機墜毀事件，53歲的陳姓駕駛準備降落機場，疑因瞬間風切過大，造成輕航機偏離航線，陳男來不及轉向，直接墜落鄰近稻田中，飛機斷成好幾截，附近農民見狀趕緊將他從駕駛艙中救出，並通報警消搶救，幸好陳男只有臉部跟身體擦傷，送醫後暫無大礙。

現場目擊者李聰明表示，當時在整理農務，聽見飛機聲轟隆隆地還轉頭看一下，飛到約3、4層樓高時，飛機就開始搖搖晃晃，接著突然失控，直接摔入田裡，趕緊呼叫附近農民，一起把駕駛救出。

彰化縣消防局第四大隊副大隊長洪坪鋒表示，16點52分接獲民眾報案後趕緊前往搶救，到場時，陳姓駕駛已被救出，初步觀察頭部有撕裂傷及四肢輕微擦傷，但是意識清楚，目前已送往二林基督教醫院在做觀察。

洪坪鋒說，陳男駕駛輕航機預計從雲林往彰化方向降落，靠近埤頭起降場時疑因瞬間風速太大，造成飛機偏離航道失控而墜毀。據調查，該輕型機屬於其個人所有，飛機為義大利進口，機型為STORCH是台灣輕航機的主力機種之一，售價約500萬。

二林基督教醫院表示，陳男臉部2處撕裂傷、右膝撕裂傷併肌腱斷裂，由於是高處墜落，頭部等多處仍須再做深層檢查。

李聰明說，在附近看輕航機起落多次，第一次看見飛機墜落，當時真的為他捏一把冷汗，幸好沒事，真的命大。附近居民表示，這裡飛機常常因為起降所以飛很低，這次幸好是掉落空地，很怕他們墜在村裡，那就非同小可了。

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輕航機失速墜落田間，機身斷裂好幾截。（記者陳冠備攝）

輕航機疑因風切太大，造成失速墜落，消防員獲報後前往搶救。（記者陳冠備攝）

陳姓輕航機駕駛頭部與右膝撕裂傷。（記者陳冠備翻攝）

摔落輕航機，離後方起降機場約300公尺。（記者陳冠備攝）

陳姓駕駛於臉書上，與自己的輕航機自拍。（翻攝駕駛臉書）