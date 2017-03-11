8旬老婦走失10天了... 最後身影獨自往山上走

2017-03-11 18:19

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名8旬老婦，本月2日從新店住家出門後，一路沿著寶興路走，最後身影在寶興便道附近被拍下，之後就消失得無影無蹤，家屬急忙報案，警消也連續多日派人搜索皆無所獲，由於老婦往文山區老泉里走，該處多為山路且沒有監視器，加上林婦出門時衣著單薄，讓家屬著急萬分，每天都到派出所了解進度。

家屬及在各大網站PO文表示，「協尋鄰居新店林媽媽:穿著深綠、咖啡色小花點外套，約150多公分」，警方表示，林婦患有輕微失智，2日家人剛好都不在，林婦出門後就沒在返家。家屬每天心急如焚，除了報警外，也聘請私人搜救隊上山找人，並在網上PO文，許多熱心民眾也會聯絡警方，表示看到類似林婦的人，但經比對後皆為不同人。

由於林婦已失蹤10日，警方將林婦列為失蹤人口，且持續調閱相關監視器，另警方也呼籲，若是民眾有發現相關特徵的老婦人，可向新店警分局江陵派出所聯絡：02－2911–2165。