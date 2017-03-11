新北怪盜！偷外送的便當不吃 親送到府還收錢

竊嫌偷了外送員的便當，還親自幫忙送到客戶公司，收錢落跑。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-11 17:52

〔記者陳薏云／新北報導〕要外送的便當不翼而飛！新北市一名便當怪盜，專門偷竊便當店外送機車上的便當，外送員送完第一家客戶返回車上，卻發現便當不翼而飛，怕客人久等，急忙返店重做，沒想到在補送時客人已經在開心用餐，這才發現該名怪盜不是要吃便當，而是依循袋子上地址將便當送抵後領錢走人。

警方調查，中和區某港式便當店外送人員上月23日中午11時許，帶著3家客戶訂的便當，將機車停放在中和中正路某商辦大樓前，入內送完第一家便當後，發現機車上另兩大袋約800元的便當不見了，為了怕接下來客人久等，因此特別通知店內緊急製作新的便當。

沒想到外送員將便當送達後，客人卻表示「便當早就來了阿！」原來便當怪盜早就將偷來的便當，依照袋子上的訂單地址送達，隨機放在公司門口後入內收取便當錢，隨後逃之夭夭。

警方指出，該竊嫌疑似本月3日想要故技重施，但卻剛好被外送員遇到，因此落跑，另也表示中和不只一間便當店受害，恐多達5起以上，目前已經鎖定對象，積極偵辦中。