台7線出遊與酒駕車對撞 孕妻、小孩都受傷

台7線羅浮段27.2公里處，下午2時40分發生一起交通事故，舉家出遊的賴姓駕駛與酒駕車對撞，車上孕妻、小孩都受傷。（記者李容萍翻攝）

2017-03-11 17:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線羅浮段27.2公里處，今天下午2時40分發生一起交通事故，2輛自小客車行經山路時迎面對撞，舉家出遊的賴姓駕駛，車上乘客包括懷孕4個多月的媽媽等2名大人和2名幼兒，分因強力撞擊造成嘴角撞傷、手腳擦傷送醫，羅浮派出所員警到場進行酒測，發現肇事的另1輛自小客車黃姓駕駛酒測值0.54毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，黃姓駕駛（53歲）下午駕駛銀色自小客車，由巴陵往羅浮方向行駛，車上有1名乘客；賴姓駕駛（42歲）另駕灰色自小客車，由羅浮往巴陵方向行駛，車上4名乘客，於台7線27.2K發生交通事故，兩車對撞，灰色自小客車上4名乘客送醫，幸無生命危險。

至於黃姓駕駛及所載乘客均表示傷勢輕微，不願就醫。

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