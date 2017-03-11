| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
2海軍士官酒店開毒趴 警甕中捉鱉共查獲31人
 首頁 > 社會

台7線出遊與酒駕車對撞 孕妻、小孩都受傷

台7線羅浮段27.2公里處，下午2時40分發生一起交通事故，舉家出遊的賴姓駕駛與酒駕車對撞，車上孕妻、小孩都受傷。（記者李容萍翻攝）

2017-03-11  17:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線羅浮段27.2公里處，今天下午2時40分發生一起交通事故，2輛自小客車行經山路時迎面對撞，舉家出遊的賴姓駕駛，車上乘客包括懷孕4個多月的媽媽等2名大人和2名幼兒，分因強力撞擊造成嘴角撞傷、手腳擦傷送醫，羅浮派出所員警到場進行酒測，發現肇事的另1輛自小客車黃姓駕駛酒測值0.54毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，黃姓駕駛（53歲）下午駕駛銀色自小客車，由巴陵往羅浮方向行駛，車上有1名乘客；賴姓駕駛（42歲）另駕灰色自小客車，由羅浮往巴陵方向行駛，車上4名乘客，於台7線27.2K發生交通事故，兩車對撞，灰色自小客車上4名乘客送醫，幸無生命危險。

至於黃姓駕駛及所載乘客均表示傷勢輕微，不願就醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 事故現場。（記者李容萍翻攝）

    事故現場。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩車對撞 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：台7線出遊與酒駕車對撞 孕妻、小孩都受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.