醉臥路旁為哪樁？原來他喝進「鄉愁」

2017-03-11 17:25

〔記者何宗翰／台中報導〕離鄉背井是什麼滋味，台中市霧峰警分局大里分駐所10日晚間10點多獲報，大里區運動公園旁有人路倒，警員張滄柏、林郁婷到場發現一名男子渾身酒味，倒臥在人行道上；這名60歲陳姓男子向警方表示，他因為很久沒回家，很想念家人，下班後去喝了酒，沒想到不勝酒力，回家途中跌倒了爬不起來。

當晚下雨且天氣寒冷，警方擔心陳男發生意外，通知救護車前來送陳男就醫，但陳男仍然堅持不肯，只說休息一下就好了，但起身時疑因手腳摔傷，仍忍不住喊痛，最後在警消人員苦口婆心地勸說下，他才願意上救護車送大里仁愛醫院檢查，結果血壓竟然高達206mmHg，還好在警消人員堅持送醫，才避免發生危害，

陳男在急診室較為清醒後，頻頻向警方及消防人員道謝，表示家人都住在台南，自己獨自一人來台中工作，已經很久沒有回家，很想念家人，才會借酒澆愁。警方也呼籲近來日夜溫差大，民眾外出時要注意保暖。

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