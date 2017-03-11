真是命大﹗遭土石活埋工人幸運獲救

2017-03-11 17:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區一處工地驚傳工安意外，今天下午近3點擋土牆坍塌，造成一名林姓工人被坍塌土石活埋，台中市消防局獲報出動機具及救難人員搶救，林男在稍早4時15分許已獲救送醫，所幸沒有生命危險。

這處施工中的工地位在南區福田一街、樹義路口，當時正進行擋土牆工程，挖掘到地下2樓到3樓間時，上方土石突然崩落，37歲的林姓工人逃離不及瞬間掉落被土石埋住，現場工地自主救援隊見狀先以挖土機開挖搶救。

但因現場土質鬆軟，自主救援隊立即使用鋼製護圈進行擋土，再以人力至下方徒手挖掘救援，消防局獲報出動勤工、國光、大誠等分隊、救災（護）車輛7輛，人員共22人前往搶救，趕抵時發現擋土柱坑深約9米多，坍塌深度約底部2米，上方可目視深度約7米深。

經會同工地自主救援隊挖掘土石，過程中下半身被埋在土石的林男均有回應，並表示身體狀況還好，所幸在一個小時後被救出，經評估生命徵象雖正常，但已飽受驚嚇的林男全身肢體癱軟無力，隨即送往大慶中山醫院救治。

至於工安意外的發生原因已通報勞檢單位進一步調查釐清。

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