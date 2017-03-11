南台灣廢核遊行 加一項反空污

花媽手持廢核標語，現身「南台灣廢核反空污」會場。（記者葛祐豪攝）

2017-03-11 17:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕訴求非核低碳、乾淨空氣的「南台灣廢核反空污」遊行，今天下午在高雄市登場，吸引近千人參加，為了凸顯高雄空汙問題，特別在廢核之外，加入反空污。

遊行於下午2點在高雄市勞工公園登場，地球公民基金會執行長李根政表示，台灣自有監測站以來，高雄的空氣品質始終是最糟的，唯有能源轉型，才能改變國家命運，同時解決廢核與反空污這兩件事。

高雄市長陳菊親自到場，面對反空污的訴求，她強調市府在控制空汙方面持續努力，去年高雄市有8萬4千輛二行程機車報廢，數量居全國之冠，預計民國115年讓二行程機車絕跡。

陳菊說，每到冬季，台中以南的空氣品質不佳，市民對乾淨空氣的渴望，她感同身受，將會跨區域和其他縣市一起努力。

經濟部次長楊偉甫掛保證說，核三廠於2025年除役，不僅不會延，政府還會加快腳，燃煤比例也將逐年降到30%以下。

表態參選高雄市長6名民進黨立委，也分別到場表達支持，但都未發言。

遊行隊伍於下午3點半出發，沿著中山路走到三多路的大遠百再折返，沿途高喊「非核低碳 ， 乾淨空氣」，不少民眾都為他們加油。

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