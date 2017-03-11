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中山大學就業博覽會 釋出7000職缺

2017-03-11  16:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學今天舉辦「高屏地區就業博覽會」，83家企業釋出7000個職缺，國家中山科學研究院也參展，開出大學畢業生起薪4萬5000元、碩士4萬8000元、博士5萬8000元，2個月後薪資再加20%，受到求職者關注。

另外，配合新南向政策，全興國際水產、英屬維京群島商賜昌，製鞋龍頭寶成集團也在越南、印尼、柬埔寨、孟加拉、緬甸等地設點，積極招募廠務、開發、業務人才；雲端、行動裝置、物聯網、虛擬實境、人工智慧等產業，亟需高科技人才。

校長鄭英耀強調，就業博覽會讓畢業生及求職者，在職場轉換或生涯發展有好的開始，社會進步過程中，產業也不斷升級，相信企業需要多元、創新、冒險等特質的人才，跨領域配合產業升級轉型。

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  • 中山大學舉辦「高屏地區就業博覽會」，求職者擠滿會場。（記者洪定宏攝）

    中山大學舉辦「高屏地區就業博覽會」，求職者擠滿會場。（記者洪定宏攝）

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