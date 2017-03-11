扯！燃燒天燈從天而降 騎士差點慘遭罩頂

有網友拍下影片表示，天燈墜落後持續燃燒，還差點罩住迎面而來的騎士，直呼真的太扯。（圖擷自爆料公社）

2017-03-11 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓網友在臉書社團《爆料公社》貼出超扯影片，一名機車騎士從遠方騎來時，竟差點被從天而降的天燈整個罩住，更扯的是，天燈還在燒！要是落到森林或是住家，後果恐不堪設想。

天燈成為許多觀光客慕名前往平溪的特點之一，但一名林姓網友在《爆料公社》上指出，平溪遊客放的天燈，墜落在電線上後，又穿過電線的縫滑落，差點包住迎面而來的機車騎士，讓騎士傻眼急忙煞車。

不少網友紛紛留言認為放天燈的文化值得被檢討：「說真的，並不是反對古老傳說，只是天燈放上去，就真的有神明收到嗎？神要怎麼收？一個疑問，不是嗎？燃料耗盡，還不是墬落民苦，是在求福還是求災？」、「你放的天燈，會跟你的夢想一樣，最後都變成垃圾」、「掉進樹枝雜草堆，不就要燒一整片山，是許願還是造業～」、「不覺得放天燈有啥祝福平安的，倒不如去大廟拜拜有意義」、「講了一堆，還是一堆白目的人在放...」，但也有網友說：「奇怪為啥會拍這個啊，去平溪就是沒看過啊，棒球也會飛出棒球場所以應該禁止打棒球，煙火衝天炮也是一樣啊，只要不環保，全部都禁止好了，帶風向的影片沒啥意義」