台南警收賄通風報信 警爆：法官要我認罪才有退休金

2017-03-11 16:56

〔記者王捷／台南報導〕台南市兩年前傳出警員收賄案，警分局包括巡佐、教官及警員，被檢方查出疑似向色情業者阿雄（化名）收賄，並疑洩漏臨檢時間給業者，10日二審宣判，依貪汙治罪條例判決巡佐6年徒刑、教官無罪、警員則依洩漏國防以外之秘密消息罪，處有期徒6個月，可易科罰金。不過警員爆料，他是無辜的，是法官跟他私下協商要他認罪，否則拿不到退休金，他為家庭只好認罪。

這起收賄案，3人的情況都不同，一審時檢方拿出通聯記錄與警分局工作紀錄指出，警員在臨檢前4個小時，曾撥出一通電話給阿雄，因此懷疑警員透露了臨檢時間，讓臨檢沒有收穫，因此依據洩漏國防以外之秘密消息罪起訴警員，且一審被判一年徒刑。

但警員當庭辯稱，他在同一個分局10多年，阿雄是他管區裡的業者，若說當警察不認識管區的業者，實在不可能，10多年下來跟阿雄變成朋友，但交往總有分寸，他絕對沒有透露任何消息，但法官不採信警員說法。

警員說，他真的很無辜，但偏偏沒有證據，他跟阿雄的確常打電話聯絡，現在距離兩年多，他只記得是有看到未接來電，所以才打回去給阿雄，稱自己在上班，他原本堅持自己沒錯，但在二審前，法官跟他私下協商，要他認罪才會輕判，判決後可以復職，才拿得到退休金，否則下場就會跟巡佐一樣，因此他才認罪，二審改判6個月。

對私下協商一事，記者向高分院求證，但目前尚未得到回應。