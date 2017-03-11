好消息！ 台中工地活埋工人 順利救出

2017-03-11 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中市福田一街與樹義路口興建住宅的工地，於今日下午3時左右有1名工人不慎被倒塌的圍牆活埋，警消經過80多分鐘的搶救，順利將活埋工人救出，並無生命危險。

消防人員到場救援時，被埋住的37歲林姓工人皆有回應，並說出自己的身體狀況沒什麼問題，意識也很清楚，消防員最後在下午4時15分成功救出林男。