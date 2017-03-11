酒駕男落跑栽警網 哥哥、爸爸全酒駕

2017-03-11 16:35

〔記者何宗翰／台中報導〕23歲賴姓男子有2次酒駕前科，日前再度酒後駕車闖紅燈，被員警盯上追了5公里才攔停，酒測值高達0.95MG/L，原本要通知家人到場關心，沒想到一問發現，賴男的哥哥和父親也都曾因酒駕遭移送法辦，讓員警不禁搖頭嘆氣。

台中第四警分局南屯派出所員警日前執行夜間巡邏勤務時，巡經南屯區黎明路與永春東路口，發現一名男子騎機車闖紅燈，欲攔停時對方竟猛催油門加速逃逸，警方見狀立即尾隨在後，同時通報線上警網發動攔截圍補，終於在約5公里外的公益路與新富路口將賴男攔下，立刻聞到賴姓男子身上有濃濃酒氣味，經當場實施酒測，酒測值高達0.95MG/L。

賴男向警方表示，家中在傳統市場經營肉攤，父親及哥哥日前皆曾因酒駕遭警查獲，他自己也有2次酒駕前科；坦承與朋友在向上路某海產店飲酒，自恃酒量不錯，貪飲數杯後即自行騎車返家休息，行經永春東路口時闖紅燈被警察發現，一想到自己有酒駕前科又無駕照，怕被處以高額罰金，才下意識逃跑，最後還是遭警攔獲，依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆