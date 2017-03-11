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昨奪4命今仍營業 長照中心：住民及家屬需要

2017-03-11  16:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」昨晨一場惡火奪走4條人命，雖然市府社會局建議里長負責人鍾朝麟暫時停業，但長照中心今天仍照常營運，且有17名住民繼續留住。

鍾朝麟說，發生這樣的事真的很遺憾，長照中心2樓違規部分已經停用，有過失的地方絕不會逃避責任，也會全力配合社會局轉介工作，長照中心有4名住民來自社會局安置，會先行轉介到其他機構，若有住民需要轉介，也會全力配合，因為火警過後，有許多住民的家屬表示願意留住，他與家人商討後，決定長照中心1樓合法區域繼續經營。

鍾朝麟說，光是龍潭地區至少就有10多家養護、長照中心，住民家屬會選擇留下，除費用比較便宜，服務品質也是家屬願意留下的考量之一。

鍾朝麟還說，已和不幸罹難的住民家屬商討善後事宜，除致贈4名死者家屬各5萬元慰問金，預計補助每名死者最高20萬元喪葬費，賠償部分會等調查釐清後，再和家屬商談。

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  • 龍潭這家長照中心昨天才因火警造成4人死亡，今日仍照常營業，里長負責人的說法是，「因應住民、家屬需要」。（記者李容萍攝）

    龍潭這家長照中心昨天才因火警造成4人死亡，今日仍照常營業，里長負責人的說法是，「因應住民、家屬需要」。（記者李容萍攝）

  • 長照中心今照常營業，圖為中心門口。（記者李容萍攝）

    長照中心今照常營業，圖為中心門口。（記者李容萍攝）

  • 長照中心今照常營業，圖為內部空間。（記者李容萍攝）

    長照中心今照常營業，圖為內部空間。（記者李容萍攝）

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