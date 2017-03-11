出國包吃住還領6萬紅包！ 詐騙集團高調徵人被瓦解

2017-03-11 16:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕全台警全力打詐，讓詐騙集團也缺人？26歲的吳姓男子因染上毒癮，入不敷出，於是自組詐騙集團，吸收27歲的簡姓男子擔任車手頭，簡男高調在臉書徵人，找來同樣是22歲的洪姓及吳姓兩名車手，以網路購物設定錯誤的手法，短短2個月就連續詐騙了20名被害人，「騙」及全台，板橋警分局鎖定這個詐騙集團，上個月查緝洪、吳到案後，進而追查到上游的車手頭及首腦，一舉瓦解這個詐騙集團。

警方調查，這個詐騙集團專門利用民眾不熟悉提款機操作手法，佯裝售後服務人員，去電被害人誆稱，如果不到提款機前辦理取消，以後每個月都會從帳戶內扣款，讓被害人信以為真，警方也發現，這20名被害人遍布全台，有些是購買衣服、化妝品、鞋子甚至補習課程，多數都是八年級以上的在學生或是社會新鮮人，有些人才花幾百元購物，短短幾分鐘就被騙光數十萬元的存款，讓他們欲哭無淚。

警方發現，這個詐騙集團層層分工，由簡姓車手頭負責應徵車手，應徵到的車手只會跟車手頭單向聯繫，並不會跟集團首腦接觸，分散曝光風險，另外簡姓車手頭還得扮演「收簿手」的角色，他甚至在臉書網頁刊登：「出國遊玩，包吃包住一個禮拜，回台下飛機還得還領6萬紅包，剩下3個名額，另外1萬元收購你沒再用的存摺...」高調徵人也引來警方注意。

板橋警分局偵查隊根據被害人報案，上個月鎖定前往ATM提款的洪姓及陳姓車手，根據車手指證也順利查獲簡姓車手頭，進而查獲集團首腦吳姓男子，同時也查獲9名提供帳戶及金融卡的人頭戶，一舉瓦解這個詐騙集團，將他們依法移送新北地檢偵辦。

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