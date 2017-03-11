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2海軍士官酒店開毒趴 警甕中捉鱉共查獲31人
 首頁 > 社會

摩鐵前槍聲大作 QK情侶嚇躲櫃台

2017-03-11  16:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕楊姓、蔡姓毒蟲到土城區摩鐵大開毒趴，遇上土城警分局臨檢，嚇得倒車逃逸，險些輾撞警員腿部，多名員警連開6槍制止；但眾警掏槍追匪時，一對情侶檔恰巧要到摩鐵QK，見警方掏槍，嚇得躲蹲在櫃台前，警方也緝捕2名毒蟲到案。

「砰！砰！」新北市土城一間摩鐵10日深夜22時許突槍聲大作，土城分局土城派出所長方文村、員警楊仁釗、楊溫合、曲昱臻與偵查隊員擴大臨檢時，一名男子拒絕盤查，上車後倒車逃離，險些撞輾過一名員警，現場5名警員見狀掏槍，朝歹徒座車連開6槍，但嫌犯仍高速逃離，警方在場查獲一名毒蟲，並在退房的房內發現K盤、K他命，警方對同夥驗尿後請回，全案擴大追查中。

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  • 土城警分局擴檢時碰上心虛毒蟲，險些倒車撞輾警員（右側），眾警瞬間連開6槍制止歹徒，但仍讓他逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

    土城警分局擴檢時碰上心虛毒蟲，險些倒車撞輾警員（右側），眾警瞬間連開6槍制止歹徒，但仍讓他逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

  • 一對情侶（撐傘者），嚇得躲在櫃台前。（記者吳仁捷翻攝）

    一對情侶（撐傘者），嚇得躲在櫃台前。（記者吳仁捷翻攝）

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